Son dakika: Yangınlardan etkilenen yerlerde SGK prim borçları ertelendi

Bakan Bilgin, 28 Temmuz'da Adana'nın Aladağ, imamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçeleri; Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçeleri; Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçeleri; Osmaniye'nin Merkez ve Kadirli ilçeleri ile 29 Temmuz'da Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının genel hayatı etkilediğini, bu nedenle bu yerlerin afet bölgesi ilan edilmesi dolayısıyla yangınlardan etkilenen işyeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerinin erteleneceğini açıkladı.



Bakan Bilgin zor durumda bulunan tüm vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.



İLAÇLARA ERİŞİM İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin orman yangınlarından etkilenen yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların ilaçlarına erişimleri konusunda gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.



Bakan Bilgin; kronik hastalıkların süresi biten raporlarının geçerli sayılarak, hastaların sağlık hizmeti sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbi malzemelerini karşılamaya devam ettiklerini, ayrıca yangın nedeniyle evleri zarar gören ve ilaç alamayan vatandaşların ilaca erişimleri hususunda tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti. Bakan Bilgin, evlerini boşaltmaları nedeniyle ilaçlarını alamayan vatandaşların bundukları yerdeki en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurmaları gerektiğini ve yangından etkilenen tüm vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.