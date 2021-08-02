Türkiye, 2022’ye kendi dijital parasıyla girecek

MERKEZ Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, alışverişte, ticarette kullanılan dijital para çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirterek Eylül ayında pilot uygulamaya başlanacağını duyurdu. Pilot uygulamaların bu yıl başarılı olması durumunda 2022 yılında Türkiye kendi ürettiği dijital parayı kullanıma çıkarabilecek. Pilot uygulamayla dijital paranın gerçek hayatta kullanımına yönelik tüm senaryolar test edilecek, tasarımına yönelik daha kapsamlı bulgular ortaya konulacak. MERKEZ Bankası, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte yürütülen çalışma kapsamında, dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısı netleştiriliyor. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, konuyla ilgili olarak çok detaylı bir çalışmanın sürdürüldüğünü açıkladı. Avrupa Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası da kendi dijital paralarını çıkarmak için çalışma yapıyor. Merkez Bankasının dijital cüzdan, transfer işlemlerini blockchain teknolojisi ile gerçekleştirmesi öngörülüyor. Böylece dijital paralarla yapılan işlemler kayıt altına alınırken yasal olmayan uygulamaların da önlenmesi hedefleniyor.

HAZAL ATEŞ/ANKARA