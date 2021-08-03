713 çeşit ata tohumu Honaz’da güvencede

TÜRKİYE'NİN 4. Yerel Tohum Bankasına sahip olan Denizli Honaz'daki merkezde, 713 çeşit ata tohumu koruma altına alındı. Merkeze bağlı sera ve tarlalarda ata tohumlarından yetiştirilen fideler, çevredeki üreticilere dağıtılarak yerel ürünlerin artırılmasına çalışılıyor. Merkez sorumlusu ve Ziraat Mühendisi Tuğba Çınar, yerel tohum biriktirmeye çevre dağ köylerinden başladıklarını belirterek, geçen yıl kendi yetiştirdikleri sebzelerden ilk tohumları aldıklarını bildirdi.

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