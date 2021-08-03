Dolarda geri çekilme hızlandı

ayında yüzde 3'e yakın primle gelişmekte olan ülke para birimleri arasında öne çıkan TL, Ağustos ayına değer kazancını devam ettirerek başladı. TL'de yaşanan değer artışı, Ağustos ayının ilk işlem gününde de devam etti. Dolar/TL dün 8,36 seviyesinin altını test etti. Euro/ TL de yüzde 1 yakın düşüşle 9,93 seviyesine kadar çekildi. Türk lirası, Temmuz ayında, yüzde 3'e yakın primle gelişmekte olan ülke para birimleri arasında öne çıkmıştı. Kurda dün de yüzde 1'e yakın düşüş etkili oldu. Dolarda gün içerisinde en düşük 8,3333 seviyeleri test edildi.TL'DEKİ değer kazancında dolardaki küresel zayıf seyrin belirleyici olduğu belirtiliyor. Geçen haftaki TCMB'nin kısa sürede faiz indirimi sinyali içermeyen mesajlarının da bu trendi güçlendirdiği ifade ediliyor. Analistlere göre; uzun bayram tatili nedeniyle artan TL nakit ihtiyacı, turizm gelirlerinde iyileşme beklentisinin, cari açık tarafında toparlanma eğilimini destekleyebileceği öngörüleri de aşağı yönlü harekette etkili oldu.TERA Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, doların seyri açısından enflasyon verisinin ve cuma günü açıklanacak ABD istihdam verilerinin etkili olacağını söyledi. Analistler teknik olarak aşağıda 8,00, yukarıda 8,60 direncinin "kuvvetli" olduğu görüşünde. 8,36 seviyesinin kırılması halinde önce 8,27 ve arkasından 8,00 seviyelerine doğru düşüş gözlenebileceğini kaydeden analistler, yukarıda ise 8,60 seviyesinin üzerinde önce 8,80 ve arkasından 9,50'ye doğru alımların güçlenebileceğini belirtiyor.