Emtia fiyatları en yükseklerde

EMTİA piyasasında geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken, kurşun, alüminyum, kahve, şeker ve nikelde görülen zirveler dikkati çekti. Geçen hafta kurşun 1,0997 dolarla 3 yılın, alüminyum 1,4915 dolarla 10 yılın, kahve 2,1520 dolarla yaklaşık 7 yılın, şeker 0,1881 dolarla 4 yılın, nikel 9,0205 dolarla 7 yılın en yüksek seviyesini gördü. Buğday fiyatlarında yüzde 3'e yakın yükseliş oldu.

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