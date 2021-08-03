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Haberler Ekonomi Emtia fiyatları en yükseklerde

Emtia fiyatları en yükseklerde

Emtia fiyatları en yükseklerde

3.8.2021

EMTİA piyasasında geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken, kurşun, alüminyum, kahve, şeker ve nikelde görülen zirveler dikkati çekti. Geçen hafta kurşun 1,0997 dolarla 3 yılın, alüminyum 1,4915 dolarla 10 yılın, kahve 2,1520 dolarla yaklaşık 7 yılın, şeker 0,1881 dolarla 4 yılın, nikel 9,0205 dolarla 7 yılın en yüksek seviyesini gördü. Buğday fiyatlarında yüzde 3'e yakın yükseliş oldu.
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