Imalat sanayi endeksinde yılın en güçlü iyilesmesi

EKONOMİK büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi PMI, ocak ayından bu yana en güçlü iyileşmeye işaret etti. Haziran ayında 51,3 olan İSO İmalat PMI, temmuzda 54'e yükseldi. Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Kovid -19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin talep ve üretimi olumlu etkilemesiyle temmuz ayında 54.0 ile son altı ayın en yüksek seviyesine çıktı. İmalat sektöründe üretim ve yeni siparişler artarken, işe alımlar ve satın alma faaliyetlerinde de artışlar hızlandı. IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için derlenen imalat PMI Haziran'da 51.3 değerini almıştı. Endekste 50'nin üzeri seviyeler büyümeye işaret ediyor.

DİĞER