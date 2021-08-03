Konfeksiyon ihracatı yükseldi

Türkiye'nin hazır giyim ihracatında medikal tekstilin payı düşerken, konfeksiyonun payı yükselmeye devam ediyor. Ege İhracatçı Birliklerinden alınan verilere göre, Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yılın 6 aylık döneminde yüzde 35 artışla, 6 milyar 974 milyon dolardan 9 milyar 437 milyon dolara çıktı. Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında ilk sırada 1 milyar 602 milyon dolarla Almanya yer aldı. Hazır giyimde önemli pazarlardan İspanya'ya ihracat da 6 aylık dönemde yüzde 60 artışla 705 milyon dolardan 1 milyar 203 milyon dolara yükseldi.

Geçen yıl sektörün toparlanmasında büyük katkısı olan medikal tekstil ihracatı ise sert düştü. 2020'in ilk yarısında 567 milyon dolar olan medikal tekstil ihracatı bu yılın ayın döneminde ise yüzde 42 kayıpla 329 milyon dolara geriledi. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "Salgın öncesi, 2019'daki ihracatımız 17,6 milyar dolardı. Bu yıl gelen taleple olumsuz bir durum olmazsa bunun üzerine çıkacağız gibi görülüyor. Hedefimiz 19 milyar doları aşmak" dedi.