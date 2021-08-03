Yazlıklara sigorta talebi arttı

EGE ve Akdeniz sahillerinde yaşanan yangınlar sigortaya da talebi artırdı. Deprem olduktan sonra DASK'a başvuruların artması gibi yazlıklarını sigortalamak isteyenlerin sayısı da artıyor. Sigortalılık bilincinin gelişmesi ve riskler gerçekleşmeden önce her alanda sigortalılık oranının artması gerektiğini belirten Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, "Şu anda yazlıklarını sigortalatmak isteyenlerde bir artış gözlemliyoruz.

Yangından etkilenmiş veya etkilenme riski olan yerlerden de talepler geliyor. Çok çok yüksek bir talep artışı olduğunu söyleyemeyiz ama eskiye nazaran bir artış gözlemliyoruz. Sektör açısından büyük bir hasar yok şu anda. Doğal afetlerin sayısında artış oldukça sigorta sektörünün önemi de artıyor. Riskler gerçekleşmeden önce sigorta yaptırmalıyız" dedi.

Geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden yangınlar ve sellerde yaşanan tahribat ile ilgili sektör bir çalışma içinde ancak bilanço henüz netleşmiş değil. Geçen hafta çıkan yangınlarda 2 bin 300 yapı etkilendi, 126 konut oturulamaz hale geldi. Çiftlikler hasar gördü, bazı çiftlikler neredeyse tamamen yandı. Birçok araç da kullanılamaz durumda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Manavgat özelinde çıkardığı istatistiklere göre toplam 2 bin 331 binadan 900'ü ya yıkıldı ya acil yıkılması gerekiyor ya da ağır hasarlı. Yani neredeyse her iki binadan biri kullanılamaz duruma geldi.