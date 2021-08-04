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Haberler Ekonomi Çelik üretimi ilk 6 ayda 19,7 milyon tona ulaştı

Çelik üretimi ilk 6 ayda 19,7 milyon tona ulaştı

4.8.2021

TÜRKİYE'NİN ham çelik üretimi ocak-haziran arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 artışla 19,7 milyon tona ulaştı. KPMG Türkiye Metal ve Maden Sektör Lideri Burak Yıldırım, gerek teşvikler gerekse de üreticinin hızlı hareket kabiliyeti ile Türkiye çelik sektörünün büyümeye devam ettiğini söyledi.
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