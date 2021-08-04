Denizli’den en fazla ürün Ingiltere’ye satıldı

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Temmuz ayında kentten yüzde 10.1'lik artışla 327 milyon dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı. Memişoğlu, "İhracattaki yükseliş trendimiz 14. aya taşındı. DENİB üyelerince yapılan ihracat ise yüzde 18 artışla 255 milyon dolara ulaştı. İhracatta lider sektör tekstil-konfeksiyon, en çok ürün sattığımız ülke ise İngiltere oldu" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP