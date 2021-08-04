  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Denizli’den en fazla ürün Ingiltere’ye satıldı

Denizli’den en fazla ürün Ingiltere’ye satıldı

Denizli’den en fazla ürün Ingiltere’ye satıldı

4.8.2021

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Temmuz ayında kentten yüzde 10.1'lik artışla 327 milyon dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı. Memişoğlu, "İhracattaki yükseliş trendimiz 14. aya taşındı. DENİB üyelerince yapılan ihracat ise yüzde 18 artışla 255 milyon dolara ulaştı. İhracatta lider sektör tekstil-konfeksiyon, en çok ürün sattığımız ülke ise İngiltere oldu" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli’den en fazla ürün Ingiltere’ye satıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.