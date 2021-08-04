Dolarda dalgalı seyir

TÜRK lirasında değer kazancı, beklentilerin üzerinde gelen Temmuz enflasyonu sonrası devam etti. Enflasyon sonrası dolar/TL 8,29 seviyelerine kadar inerken, Euro/TL 9,85 seviyelerini test etti. Ancak dolar, öğleden sonra yönünü yukarı çevirdi ve 8,40'ın üzerine çıktı. Euro/TL ise yeniden 10 seviyesine yaklaştı. Yıllık TÜFE yüzde 18,95 ile politika faizine ulaşırken, bazı analistler kurdaki fiyatlamada faiz indiriminin güçleştiği beklentisinin de etkili olduğu görüşünü dile getirdi.

PİYASALARI YAKINDAN İZLİYOR

PİYASALARDA enflasyon verileri TCMB'nin enflasyonun üzerinde politika faizi uygulayacağı tahahhütü nedeniyle yakından takip ediliyor. PİYASALAR önümüzdeki aylarda da enflasyonun yüzde 19'un üzerine çıkıp çıkmayacağını yakından takip edecek. Yaklaşık 6 haftadır düşüşünü, gelişmekte olan benzer para birimlerinden pozitif ayrışarak sürdüren dolar/TL'de bu seviyeler en son haziran ortasında görülmüştü. Dolar/TL'de düşüşün devam etmesi durumunda 8,2830'nin hedef olarak izlenebileceği belirtiliyor. Sonraki destek ise 8,23 seviyesinde. Diğer yandan olası yükselişlerde 8,38'in tepki gelebilecek direnç olarak takip edilebileceği kaydediliyor. Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç, enflasyon sonrası kurdaki hareket için "Bunun herhangi bir global sentiment ya da iktisadi açıklamayla ilgisi yok. 5 gündür böyle" yorumunu yaptı.

GRAM ALTIN 3 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Gram altın, dün de güne değer kaybıyla başlayarak 482,9 lira ile 7 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybını üst üste üçüncü güne taşıyan gram altın, saat 11.45 itibarıyla 484 liradan işlem gördü. Gram altın da kapanışa doğru yükselişe geçerek 490 lirada tutundu.