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Haberler Ekonomi EİB’İN Ocak-Temmuz ihracatı yüzde 26 arttı

EİB’İN Ocak-Temmuz ihracatı yüzde 26 arttı

EİB’İN Ocak-Temmuz ihracatı yüzde 26 arttı

4.8.2021

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB), Temmuz ayında yüzde 4'lük artışla 1 milyar 238 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak-temmuz döneminde ihracatını yüzde 26 yükselterek 8 milyar 884 milyon doları Türkiye'ye kazandıran EİB, son 1 yıllık dönemde yüzde 16 ivmeyle 14 milyar 820 milyon dolara ulaştı. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Temmuz ayında 5 birliğin ihracatını artırdığını belirterek, "EİB 172 farklı ihraç pazarına ulaşarak 98 ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardı" diye konuştu.
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