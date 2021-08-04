Elektrik tüketimi yüzde 5,95 yükseldi

TÜRKİYE'NİN elektrik tüketimi, Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,95 artarak 30 milyar 240 milyon 100 bin kilovatsaat oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 1 milyar 89 milyon 72 bin kilovatsaatle 30 Temmuz'da, en düşük tüketim ise 753 milyon 343 bin kilovatsaatle 20 Temmuz'da gerçekleşti. Geçen ay elektrik üretimi de yüzde 7,28 artarak 30 milyar 584 milyon 155 bin kilovatsaat oldu. Öte yandan, Türkiye'nin elektrik ithalatı yüzde 32,93 azalarak 172 milyon 25 bin kilovatsaatten 115 milyon 363 bin kilovatsaate düştü.

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