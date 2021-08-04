Linexpo Sokak Festivali başladı

Türk iç giyim sektörünü dünya vitrinine çıkaran ve 100 milyon dolar ihracat hedefi taşıyan Linexpo Sokak Festivali, 2 bin 200 yabancı alıcının katılımıyla başladı. Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) tarafından düzenlenen ve 500 iç giyim üreticisini yabancı alıcılarla bir araya getiren festival için İstanbul Erkek Lisesi'nde geniş katılımlı bir tören düzenlendi.

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