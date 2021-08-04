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Haberler Ekonomi Tüketici fiyatları yüzde 1,8 yükseldi

Tüketici fiyatları yüzde 1,8 yükseldi

Tüketici fiyatları yüzde 1,8 yükseldi

4.8.2021

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,15, yurt içi üretici fiyatları yüzde 28,47 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,8, Yİ-ÜFE yüzde 2,46 artış kaydetti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,41, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,95 yükseldi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise Aralık 2020'ye göre yüzde 25,05, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 44,92 artış gösterdi. Yİ-ÜFE geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,92 yükseldi. Tüketici fiyatları bazında Temmuzda en fazla fiyat artışı yüzde 29,42 ile yurt içi turlarda, en fazla fiyat düşüşü yüzde 9,25 ile patlıcanda görüldü. Ekonomistler, Temmuzda gıda, konut, lokanta ve otellerde görülen fiyat artışlarının etkili olduğunu, enflasyonda düşüşün ancak yılın son iki ayında görülebileceğini belirtti
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