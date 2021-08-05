Çirkin yakıştırma istifa getirdi

İzmir iş dünyası ve madencilik sektörü, Ege Maden İhracatçıları Birliği'nde (EMİB) yaşanan tartışmayı konuşuyor. EMİB Başkan Yardımcıları Erol Berberoğlu ile Faik Tokatlıoğlu arasında yaşanan tartışma, istifayla sonuçlandı. Manisa merkezli İnter Abrasive şirketinin sahibi olan Tokatlıoğlu, birlik yönetiminin whatsapp grubunda bazı yasal düzenlemeleri eleştirirken Türkiye için "muz cumhuriyeti" ifadesini kullandı. Buna tepki gösteren ve düzeltilmesini isteyen Medmar şirketinin sahibi Berberoğlu ise, EMİB Başkanı Mevlüt Kaya'nın da sessiz kaldığını belirterek istifa etti. Olay adliyeye taşındı.

BİR KEZ DAHA YAZDI

Kaya'nın istifasını isteyen Berberoğlu, Tokatlıoğlu için de kullandığı ifade nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Bu arada Tokatlıoğlu da Berberoğlu'nun kendisine hakaret ve küfürler ettiğini öne sürdü. Yeni Asır'a konuşan Berberoğlu, "Önce bir dil sürçmesi olabilir diye uyardım. Ancak Tokatlıoğlu bunu düzelteceğine ertesi sabah büyük harflerle tekrar kullandı. Bunun üzerine hem istifa ettim hem de savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi. Tokatlıoğlu'nun "muz cumhuriyeti" ifadesini, kurumlar vergisi oranın yüzde 22'ye çıkarılmasının ardından kullandığını ifade eden Berberoğlu, "Ben de dedim ki, 'Pandemide kar eden firmalardan iki puan almaları çok büyük bir şey değil' dedim. Bu ifadelerinin düzeltilmesini istedim. Başkan Kaya'yı göreve çağırdım ama kendisi devreye girmedi. İstifa mektubumda Birlik Genel Sekreterliği'nin de Tokatlıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmasını istedim" dedi.

'BEKLESEYDİ KEŞKE'

Kullandığı ifade için ilk mesai gününde whatsapp grubunda özür yazısı yayınladığını dile getirdi Tokatlıoğlu ise, "Keşke 2 gün daha beklemiş olsaydı da hiç bunlar yaşanmasaydı. Elbette devletimizi hepimiz seviyoruz. Görevlerimizi yerine getiriyoruz, 'bunu bu arkadaş sorgulayamaz' dedim sadece. Hem kendi ifadelerim hem de bu arkadaşın hakaretleri için özür diledim" dedi.

SUÇ UNSURU TASIMIYOR

BAŞKAN Mevlüt Kaya ise, yaşananların üzücü olduğunu belirterek, özür dilemesi için Tokatlıoğlu'nu birkaç kez aradığını belirtti. Kaya, "Burası bizim özel whatsapp grubumuz değil, bunu düzeltmesini istedim. O da 'Çek yasasının ardından bir anlık bir tepkiydi özür diliyorum' dedi. Ben de 'benden özür dileme gruba özür gönder' dedim. Erol Bey'in girişimlerimden haberi yoktu. Biraz bekleseydi bir şey olmayacaktı. Zaten sabah 9'da Faik Bey özür yazısı gönderdi" dedi. Kaya, genel sekreterlik ve hukuk müşavirlerinin bu ifadenin suç unsuru taşımadığı kanaatine vardığını, bu nedenle suç duyurusunda bulunulmasına gerek görülmediğini aktardı.

ERHAN GÜLENÇ