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Haberler Ekonomi Delta varyantına karşı 5 katlı maske

Delta varyantına karşı 5 katlı maske

Delta varyantına karşı 5 katlı maske

5.8.2021

TÜRKİYENİN en büyük medikal cerrahi maske ve N95 maske üreticisi PROF MASK'ın dünyayı kasıp kavuran Delta virüse karşı en yüksek korumayı sağlayan 5 katlı maskeleri eczanelerde halkın kullanımına sunuldu. Yurt dışında Delta varyantına karşı bu maskelerin tercih edilmeye başlandığını vurgulayan Turkish Medikal firmasının Genel Müdürü Mehmet Coşkun, "5 katlı maske, ölümcül Delta varyantına karşı kullanabileceğimiz en etkili maskedir" diye konuştu.
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