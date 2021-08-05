FAST sisteminde limit yükseltildi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'nde limit değişikliğine gitti. Merkez Bankası, sistemin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek, halihazırda 1000 TL olan işlem limitini dün itibarıyla 2000 TL'ye yükseltti.

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