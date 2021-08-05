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Fırsatçılara inceleme

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yangın söndürme cihazlarında fiyat artırımına giden fırsatçılara ceza verileceğini duyurdu

Fırsatçılara inceleme

5.8.2021

Türkiye'nin birçok ilinde 8 gündür süren yangınlardan sonra, piyasada satışta olan yangın söndürme ekipmanlarının fiyatları fırsatçılar tarafından artırıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yangın söndürme tüpü, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi ekipmanlarda fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarıyla ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu.

DENETİMLER BAŞLATILDI
Bakan Muş, "Yangın söndürme ekipmanlarında (Yangın söndürme topu, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi..) fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır. Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır. Bu çerçevede Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır" dedi.

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