Mücevher sektörü Delta varyantına ihracatta 4. sırada

Türkiye'nin Temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolara, Ocak-Temmuz ihracatı ise yüzde 35 artışla 121,4 milyar dolara yükseldi. Mücevher, bu dönemde ivmelenen ihracatıyla dikkati çeken sektörlerden oldu. Sektörün Temmuz ihracatı, geçen yıla göre yüzde 31,5 artışla 456 milyon 259 bin dolara ulaştı. Böylece temmuzda sektör ihracatı yıllık bazda 109 milyon dolar artarken, mücevher sektörü ihracatını en yüksek oranda artıran 4'üncü sektör olarak öne çıktı.