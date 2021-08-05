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Haberler Ekonomi Piyangoculardan ‘orman’ çekilişi

Piyangoculardan ‘orman’ çekilişi

Piyangoculardan ‘orman’ çekilişi

5.8.2021

İZMİR Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, yangında zarar gören ormanların yenilenmesi ve mağdur olan vatandaşların zararının karşılanması için önemli bir öneride bulundu. Çakmak, Milli Piyango Müdürlüğü'ne verdikleri dilekçede, "Ormanlarımıza yeniden kavuşmak, zarar gören vatandaşlarımızın bir nebze de olsa yaralarını sarmak ve ihtiyaç sahiplerinin gereksinimlerini gidermek amacıyla karşılığı nakit olmayan bir çekiliş tertip etmek üzere, diğer bayi odası başkanlarıyla toplantı düzenlemek istiyoruz" ifadelerine yer verdi. Çakmak, "Bu kazı kazan ve piyangonun maddi karşılığı olmayacak. Büyük firmalarımızın yardımlarıyla bir Eşya Piyangosu düzenleyelim. Satılan biletlerden gelecek gelir de ormanlarımız ve vatandaşlarımız için harcansın" diye konuştu.

■ MERT ALPDÜNDAR

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