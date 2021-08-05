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Haberler Ekonomi Şehirlerarası taşımacılığa yeni standart

Şehirlerarası taşımacılığa yeni standart

Şehirlerarası taşımacılığa yeni standart

5.8.2021

ŞEHİRLERARASI otobüs işletme sahipleri ve yöneticileri, ATO Yönetim Kurulu başkanlığında toplanarak sektör sorunları ve dernek kurma çalışmalarını masaya yatırdı. ATO Meslek Komitesi Üyesi Mustafa Tekeli, şehirlerarası otobüs firmalarının tek bir dernek çatısı altında toplanması için çalışma başlattıklarını ve bir ay içerisinde dernekler masasına başvuracaklarını belirtti. Tekeli, "Aynı yere aynı saatte çok sayıda otobüsün 3'er 5'er yolcu ile seyahat etmesi nedeniyle oluşan boş koltuk israfını ortadan kaldıracağız. Vatandaşa ek bir maliyet getirmeden yapacağımız çalışmayla firmaların geliri artacak ve bu da yine yolcu memnuniyeti için harcanacak" dedi. Tekeli, "Kaçak yolcu taşıyanlarla ilgili de çalışma yapacağız" dedi.
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