SOCAR Türkiye’ye uluslararası ödül

TÜRKİYE'NİN en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye, enerji sektöründe risk yönetimi çalışmalarının değerlendirildiği en prestijli ödül olan Energy Risk Awards'ta,"Yılın Kurumsal Risk Yönetimi" ödülünü aldı. Küresel enerji pazarında faaliyet gösteren kurumların incelendiği değerlendirmede SOCAR Türkiye, risk yönetimi alanındaki yenilikçi çözümleriyle ödüle layık görüldü. SOCAR Türkiye Risk Grup Koordinatörü Sadig Hajiyev,"Aldığımız ödül, bu alandaki yeni proje ve yatırımlarımızın tüm dünyaca izlendiğini gösteriyor" dedi.

■ ŞENOL KANTÜRK