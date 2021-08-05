Türkiye’de 2020 yılında 1.1 milyon araba üretildi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 senesi Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 2020 yılında 1 milyon 110 bin 711 adet otomobil , 9 milyon 733 bin 466 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 1 milyon 104 bin 389 adet kombi (hermetik), 103 milyon 905 bin 993 litre kolonya, 206 milyon 909 bin 671 ton hazır beton ve 4 milyar 644 milyon 346 bin 447 TL'lik tıbbi ilaçlar üretildi. Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2020 yılında 2 trilyon 503 milyar 774 milyon lira oldu. Bu değer 2019 yılında 2 trilyon 47 milyar 5 milyon liraydı.

DİĞER