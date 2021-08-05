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Haberler Ekonomi Türkiye’de 2020 yılında 1.1 milyon araba üretildi

Türkiye’de 2020 yılında 1.1 milyon araba üretildi

Türkiye’de 2020 yılında 1.1 milyon araba üretildi

5.8.2021

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 senesi Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 2020 yılında 1 milyon 110 bin 711 adet otomobil , 9 milyon 733 bin 466 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 1 milyon 104 bin 389 adet kombi (hermetik), 103 milyon 905 bin 993 litre kolonya, 206 milyon 909 bin 671 ton hazır beton ve 4 milyar 644 milyon 346 bin 447 TL'lik tıbbi ilaçlar üretildi. Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2020 yılında 2 trilyon 503 milyar 774 milyon lira oldu. Bu değer 2019 yılında 2 trilyon 47 milyar 5 milyon liraydı.
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