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Haberler Ekonomi 2016 model Suzuki araç icradan satılığa çıkarıldı

2016 model Suzuki araç icradan satılığa çıkarıldı

2016 model Suzuki marka araç icradan satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda arabanın fiyatı da belirtildi. Detaylı bilgi www.ilan.gov.tr adresinde yer almaktadır.

2016 model Suzuki araç icradan satılığa çıkarıldı

06.08.2021, 09:39

2016 model Suzuki marka araç icradan satılıktır. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak daireye ait bilgilere yer verildi.

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