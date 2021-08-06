Mücevher ihracatı 456 milyon dolar oldu

Mücevher ihracatı, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.5'lik artışla 456 milyon dolara ulaşırken Ocak-Temmuz arasındaki toplam mücevher ihracatı yüzde 48.5 artarak 2.91 milyar dolar oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi verileri baz alınarak açıklanan rakamların yanı sıra, ürün gruplarına bakıldığında Temmuz ayında en çok 'altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası' ihraç edilirken bu ürün grubunu 'işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın' grubu takip etti.

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