‘Sarı Altın’ rekoltesi üreticiyi sevindirdi

Türkıye'nin 6 buçuk milyon tonluk mısır üretiminin yaklaşık yüzde 17'sini karşılayan Adana'da 'sarı altın' olarak adlandırılan mısırın hasadı başladı. Rekoltenin bu sene geçen yıllara oranla yüzde 25 yüksek olduğu mısırda çiftçiler fiyatın da ton başına 2 bin 500 lira olarak açıklanmasını istiyor. Çok geniş bir kullanım alanı olan mısırın rekoltesinin yüksek olması üreticilerin yüzünü güldürürken, 750 bin dekar alanda ekilen mısırın dönümünden bin 500 ile bin 600 kilogram arasında verim alınması bekleniyor.