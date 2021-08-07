Cumartesiyi yıllık izinden düşmek yok

Yargıtay, milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir karara imza attı. Karar ile "Haftada 5 gün çalışılan iş yerlerinde cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak mı?" tartışması da son buldu. Yüksek mahkeme, cumartesi günlerinin yıllık izinden düşülmemesi için iş sözleşmesinde 'hafta tatili' olarak belirtilmesi gerektiğine hükmetti.

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