Demir ve metallerden 6.6 milyar dolarlık satış

DEMİR ve demir dışı metaller sektörü, Ocak-Temmuz döneminde 6.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, sektörün Temmuz'da 930 milyon dolarlık ihracat ile yüzde 23.3 artış sağlayarak Türkiye'nin ihracatından yüzde 5.7 pay aldığını açıkladı. Türkiye ihracatı 121.3 milyar dolar olarak hesaplanırken, demir ve demir dışı metaller sektörü ihracatı yüzde 46.4 artış ile 6.6 milyar dolar gerçekleşti. Sektörün 12 aylık ihracatı 10.5 milyar dolara ulaşarak, yıl sonu hedefini şimdiden aştı.

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