  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Demir ve metallerden 6.6 milyar dolarlık satış

Demir ve metallerden 6.6 milyar dolarlık satış

Demir ve metallerden 6.6 milyar dolarlık satış

7.8.2021

DEMİR ve demir dışı metaller sektörü, Ocak-Temmuz döneminde 6.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, sektörün Temmuz'da 930 milyon dolarlık ihracat ile yüzde 23.3 artış sağlayarak Türkiye'nin ihracatından yüzde 5.7 pay aldığını açıkladı. Türkiye ihracatı 121.3 milyar dolar olarak hesaplanırken, demir ve demir dışı metaller sektörü ihracatı yüzde 46.4 artış ile 6.6 milyar dolar gerçekleşti. Sektörün 12 aylık ihracatı 10.5 milyar dolara ulaşarak, yıl sonu hedefini şimdiden aştı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Demir ve metallerden 6.6 milyar dolarlık satış haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.