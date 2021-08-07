Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bazı elektrik tedarik şirketlerinin, taleplerinden daha fazla, 'tüketiciye yansımayan' sadece elektrik ticaret piyasasında karşılığı olan alış teklifi verdiğini tespit etti. EPDK tedarik şirketlerinin tümüne "Kabul edilebilir tüketim tahmininden fazla alış teklifi yapılması gereksiz bir alış miktarı artışına neden oluyor" uyarısı yaptı.
Elektrikte gerçek dışı alış tekliflerine son haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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