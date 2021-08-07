Elektrikte gerçek dışı alış tekliflerine son

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bazı elektrik tedarik şirketlerinin, taleplerinden daha fazla, 'tüketiciye yansımayan' sadece elektrik ticaret piyasasında karşılığı olan alış teklifi verdiğini tespit etti. EPDK tedarik şirketlerinin tümüne "Kabul edilebilir tüketim tahmininden fazla alış teklifi yapılması gereksiz bir alış miktarı artışına neden oluyor" uyarısı yaptı.

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