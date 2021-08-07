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Haberler Ekonomi İnşaat malzemeleri ihracat rekoru kırdı

İnşaat malzemeleri ihracat rekoru kırdı

7.8.2021

İNŞAAT Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin Haziran sonuçlarına göre, inşaat malzemeleri ihracatı Haziran itibarıyla yıllık (son 12 aylık) değer olarak 25.86 milyar dolar ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Türkiye İMSAD, İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin Haziran 2021 sonuçlarını duyurdu. Buna göre, Haziran'da 2.89 milyar dolar seviyesine ulaşan inşaat malzemeleri ihracatı ile endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 yılı Ağustos ayından bu yana en yüksek aylık ihracat gerçekleşti.
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