Maske ve eldivende ihracat yasağı kalktı

KORUYUCU maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler) ile tıbbi steril/non-steril eldiven ihracatı, yasak ve ön izin kapsamından çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğde yaptığı değişikliğe göre, salgın önlemleri nedeniyle 4 Mart 2020'de ihracatı yasak ve ön izne bağlı mallar listesine dahil edilen koruyucu maske ve eldiven ürünleri, bu listeden çıkarıldı. Böylece tıbbi maske ve eldiven ihracatının önü açıldı.

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