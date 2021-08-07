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Haberler Ekonomi Maske ve eldivende ihracat yasağı kalktı

Maske ve eldivende ihracat yasağı kalktı

Maske ve eldivende ihracat yasağı kalktı

7.8.2021

KORUYUCU maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler) ile tıbbi steril/non-steril eldiven ihracatı, yasak ve ön izin kapsamından çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğde yaptığı değişikliğe göre, salgın önlemleri nedeniyle 4 Mart 2020'de ihracatı yasak ve ön izne bağlı mallar listesine dahil edilen koruyucu maske ve eldiven ürünleri, bu listeden çıkarıldı. Böylece tıbbi maske ve eldiven ihracatının önü açıldı.
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