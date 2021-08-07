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Haberler Ekonomi Sanko Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi alıyor

Sanko Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi alıyor

Sanko Üniversitesi Rektörlüğü 29 öğretim üyesi alacağını açıkladı.

Sanko Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi alıyor

07.08.2021, 09:15

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır"açıklaması yapıldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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