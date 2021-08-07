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Haberler Ekonomi "Teknoloji Üssü kararı heyecan yarattı"

"Teknoloji Üssü kararı heyecan yarattı"

Teknoloji Üssü kararı heyecan yarattı

7.8.2021

EGE Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (ESİAD) çevrimiçi toplantısına katılan İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilan edilen ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüsünde hayata geçecek olan Teknoloji Üssü kararını değerlendirdi. Çevrimiçi toplantıda konuşan ESİAD Başkanı Mustafa Karabağlı, "Yüksek teknoloji üreten, ulusal ve küresel firmaların merkezi olması öngörülen 'Teknoloji Üssü' kararı tüm İzmir'i heyecanlandırdı" dedi.
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