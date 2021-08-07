Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; TÜBİTAK marmara araştırma merkezine (mam) bağlı kutup araştırmaları enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacaktır.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
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TUBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere personel alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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