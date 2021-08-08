Afetzede üreticiye kaba yem desteği

ÇANAKKALE'NİN Biga Süt Birliği, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki afet bölgelerine 2 TIR yardım gönderdi. Biga Süt Üreticileri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Çimen, "Biga ilçesi Süt Üreticileri Birliği olarak Antalya Manavgat Süt Üreticileri Birliği'nden aldığımız bilgiler neticesinde bölgede oluşan yangınlar sebebiyle süt üreticilerinin yanında olmak istedik. Gönderdiğimiz paketli mısır sılajı muhafaza kolaylığı ve etkili bir kaba yem oluşu sebebi ile bölgedeki süt üretiminin devamlılığına katkı sağlayacak. Bölge üreticilerine kayıpları için sabır, yeniden üretime geçebilmeleri için kolaylık dileriz" dedi.