“Dünyanın geleceği Afrika kıtasında”

FİLDİŞİ Sahili Cumhuriyeti Samsun Fahri Konsolosu Adnan Ölmez, "Dünyanın 4 kıtasında 75 ülkeye ihracat yapıyoruz ama en yeni girdiğimiz kıta Afrika kıtası. Birkaç yıl içerisinde gördük ki dünyanın geleceği Afrika'dır" dedi. Fildişi Sahili'nin 2012 yılından günümüze kadar her yıl yüzde 9 büyüdüğünü belirten Ölmez, "Fildişi, Batı Afrika'da ekonomide 3. durumunda. Önümüzdeki günlerde ilgili insanlarla Fildişi ziyareti yapmayı planlıyoruz. Orada iş yaptığımız insanlarla bir araya gelerek bu ilişkileri daha da iyiye getirme çalışmaları yapacağız" ifadelerini kullandı.