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Haberler Ekonomi EİB’den genç girişimcilere mentör desteği

EİB’den genç girişimcilere mentör desteği

EİB’den genç girişimcilere mentör desteği

8.8.2021

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından kadın ve genç girişimcilere yönelik düzenlenen ihracat odaklı ilk mentörlük programı EİB Export-Up başladı. Birlik Başkanı Jak Eskinazi, Avrupa Yönderlik ve Koçluk Derneği ve TurkishWin iş birliğiyle düzenlenen programın 6 ay süreceğini bildirdi.

UZMAN VE DENEYİMLİ İSİMLER
Projeye şu ana kadar 50'den fazla katılımcının başvurduğunu belirten Eskinazi, "Mentörlerimiz alanında uzman, deneyimli isimlerden oluşuyor. Geleceğin dünyasının bugünden şekillendiği bir dönemde önceliğimiz, bu hızlı değişime ve dönüşüme en uygun şekilde ayak uydurmak için güçlü ekipler kurmak, gençlerin ve kadınların gelişimine, kariyer yolculuklarına destek olmak" ifadesini kullandı.

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