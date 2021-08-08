2013 model Volkswagen 7J0 icradan satışa çıkarıldı. Verilen ilanda aracın bütün bilgileri yer almaktadır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak araca ait bilgilere yer verildi.
2013 model Volkswagen 7J0 icradan satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda aracın satış fiyatı da belirtildi.
2013 model Volkswagen 7J0 icradan satışa çıkarıldı. Verilen ilanda aracın bütün bilgileri yer almaktadır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak araca ait bilgilere yer verildi.
İcradan satılık 2013 model Volkswagen haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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