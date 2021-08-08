Kuzey Marmara Otoyolu, arsa fiyatlarını uçurdu

KUZEY Marmara Otoyolu, Kocaeli geçişinde arsa fiyatlarını da arttırdı. Kocaeli'de, Kuzey Marmara Otoyolu çevresinde bulunan arsa fiyatları, son bir yıl içerisinde yüzde 25 arttı. Kuzey Marmara Otoyolu yapılmadan önce dönüm fiyatı 5-10 bin TL arasında değişen arsa dönüm fiyatları, otoyolun hizmete açılması ve pandemi etkisi ile 500-600 bin TL'ye kadar yükseldi. Bölgede hizmet veren emlakçılar, bölgenin Arap yatırımcıların gözdesi haline geldiğini belirtti. Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye'den arsa ve ev almasıyla da fiyatların artış gösterdiğini söyleyen emlakçı Nuriye Köksal, yatırım yapmak isteyen vatandaşlara ev yerine arsa almaları konusunda tavsiyede bulundu.