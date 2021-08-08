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Haberler Ekonomi Tavas’ın beyaz incisi yoğun talep görüyor

Tavas’ın beyaz incisi yoğun talep görüyor

Tavas’ın beyaz incisi yoğun talep görüyor

8.8.2021

DENİZLİ'NİN Tavas ilçesinde 2 yıl önce üretimine başlanılan ay çekirdeği, aroması ve çekirdek büyüklüğüyle adından söz ettirmeye başladı. Bölgede ilk kez ekilmesine rağmen büyük rağbet gören ay çekirdeği çiftçilerin yeni ekmek kapısı olurken, yurt dışına ise kısa sürede pazarlanmaya başlandı. GEÇEN sene tarlada 13 ile 14 TL arasında satılan çekirdeğin, bu sene ise 18 ile 19 TL arasında satılması hedefleniyor. Ay çekirdeğinin çok farklı olduğunu ve yeni ekilmesine rağmen talep gördüğünü belirten Ulvi Ozan, "Beyaz inci olarak tanıttığımız ay çekirdeğimizin aroması çok farklı" dedi. Erol Dinek de, "Bu çekirdeğimizin özelliği Türkiye genelinde bu bölgeye ilk kez gelmiş olması. Kalitesi, aroması, beyazlığı çok iyi. Bunu bir kere alıp yiyen kişi, kesinlikle bir daha alacaktır" diye konuştu.

■ SEBAHATTİN ALP

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