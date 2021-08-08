Zeytinyağında ihracat tamamen serbest

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talebiyle Ticaret Bakanlığı'nın dökme ve varilli zeytinyağı ihracatlarına getirdiği kısıtlama geçen hafta tamamen kalktı. Zeytinyağında düşük rekolte, pandeminin yarattığı belirsizlik ve diğer küresel nedenlerle geçtiğimiz Mart ayında alınan kısıtlama kararına, "zeytin çiftçisi zarar görür, zeytinyağı ihracatında pazar kaybolur" gerekçeleriyle birçok sektör temsilcisi tarafından tepki gösterilmişti.



"OYUNU BİZ BOZDUK"

O dönem hemen harekete geçtiklerini belirten Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, "O dönemde feveran eden diğer sektör temsilcilerinin aksine, rekolte eksikliği dikkatte alındığında fiyatlarda bir düşüş beklenmediğini ve çiftçi açısından bir zararı olmayacağını anlatıp paniği önledik ve çiftçinin elinden ucuza ürününü kapmaya çalışanların oyununu bozduk. Yasağın tamamen kaldırılmasına rağmen hiç sesi çıkmayan bu sektör temsilcilerinin suskun tavrını ise manidar buluyoruz" dedi.



SPEKÜLATÖR YALANLARINA DİKKAT

BU örnekte olduğu gibi hem zeytinyağında hem de diğer tarım ürünlerinde zaman zaman spekülatörlerin devreye girdiğini söyleyen Alhat, çiftçileri kendilerini koruyormuş gibi söylemlerle aslında korkutarak ürünlerini ucuza sattırmaya çalışanlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Alhat, "Devlet, ihtiyaç olduğunda yasak koyabilir ya da dışarıdan ürün getirebilir. Bu tedbirleri devlet çiftçiye kötülük olsun diye değil hem üreticinin hem tüketicinin hem de katma değerli ihracatların sürdürülebilirliği için yapar" diye konuştu.