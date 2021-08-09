Ankara'da icradan satılık daire

Mahkeme Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 3+1 oda sayısına sahip daire için satış kararı verdi. Binada asansör olmadığı ve açık otopark alanı olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 05.10.2021 10:46 belirlendi.