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Haberler Ekonomi EGSD’den fuar daveti

EGSD’den fuar daveti

9.8.2021

EGE Giyim Sanayicileri Derneği'nin (EGSD) de destekçileri arasında yer aldığı, 'FASHION PRIME Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı', 15-17 Eylül tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek. Firmalara ve ziyaretçilere fuara katılım çağrısı yapan EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, "Aşılamanın sürdüğü, görece pandeminin kontrol altına alınabildiği bir dönemde organize edilen bu fuara aktif katılım göstermek, sektörümüz açısından son derece önemli" dedi.
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