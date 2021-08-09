EKK ilk toplantısını bugün yapacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), ilk toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapacak. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve ilgili kurumların yetkilileri katılacak.

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