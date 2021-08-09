Konut sahibi olanlar artıyor

Türkiye'de ev sahibi olan vatandaş sayısı artıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yılın ilk çeyreği itibariyle banka müşterilerinin çektiği konut kredisinin 277.7 milyar TL, taşıt kredisinin 13.7 milyar TL ve ihtiyaç kredisinin ise 412.5 milyar TL olmak üzere toplam 703.9 milyar TL olduğunu belirtti. Bakan Elvan bankalara borcu olan vatandaşlar ile borç miktarı ve takiptekilerin sayısının açıklanması için kendisine yöneltilen soru önergesini yanıtladı.

YÜZDE 1.6'SI TAŞIT İÇİN

Mart 2021 dönemi itibarıyla stok bireysel kredi tutarının yüzde 32.1'inin konut kredisi olduğuna işaret eden Bakan Elvan, yüzde 1.6'sının taşıt, yüzde 47.7'sinin ihtiyaç ve yüzde18.6'sının kredi kartı alacaklarından oluştuğunu da sözlerine ekledi.

2016 YILINA GÖRE RAKAMLAR DAHA YÜKSEK

BAKAN Elvan'ın önergeye verdiği yanıtlar, bankalardan çekilen kredilerde rekorun konut kredilerinde olduğunu ortaya çıkardı. Aralık 2016'da konut kredisi müşteri sayısının 2 milyon 382 bin 38 ve kredi miktarının da 164 milyar 850 milyon TL olduğunu bildiren Bakan Elvan, Mart 2021'de ise konut kredisi müşteri sayısının 2 milyon 565 bin 104, kredi miktarının ise 277 milyar 737 milyon TL olduğunu kaydetti.

■ BARIŞ ŞİMŞEK