Kozmetik devi konkordato talep etti

İŞ insanı Tunçer Hunca, sahibi olduğu 200 milyon lira cirolu Hunca Kozmetik dahil 3 şirket için konkordato talep etti. Mahkeme önceki gün 3 aylık geçici mühlet verdi. Böylece, şirketler hacizlere karşı korumaya alınmış oldu. Hunca Kozmetik'in avukatı Doğuş Can Çiçekli, borçların büyük bir bölümünün bankalara olduğunu kaydederek "Bundan sonraki süreçte alacaklıları zarara uğratmadan, doğrudan ve dolaylı 1000'in üzerindeki insanı işsiz ve zor durumda bırakmadan, dün olduğu gibi bugün de şirketin ülkemize yarattığı katma değeri artırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

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