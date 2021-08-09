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Ödemiş'te icradan satılık meyve bahçesi ve ev

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yer alan meyve bahçesi ve tek katlı ev mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda bahçe ve evin satış fiyatı da belirtildi.

Ödemiş'te icradan satılık meyve bahçesi ve ev

09.08.2021, 09:31

Mahkeme İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan meyve bahçesi ve tek katlı ev için satış kararı verdi. Taşınmazın elektriği ve suyu olduğu da ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Bahçe ve evin satış tarihi olarak 12.10.2021 10:30 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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