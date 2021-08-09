Ödemiş'te icradan satılık meyve bahçesi ve ev

Mahkeme İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan meyve bahçesi ve tek katlı ev için satış kararı verdi. Taşınmazın elektriği ve suyu olduğu da ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Bahçe ve evin satış tarihi olarak 12.10.2021 10:30 belirlendi.