Posta sektöründe yetki şartları güncelleniyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) "Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" kamuoyunun görüşüne açıldı. Hazırlanan taslağa göre, ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin asgari 1 milyon lira sermaye ile 42 motorlu taşıta sahip olması gerekecek. İl ve iller bazında sermaye şartı 200 bin lira, motorlu araç sayısı şartı ise 5 olacak.

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