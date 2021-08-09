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Haberler Ekonomi THY ekipleri orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermeyi sürdürüyor

THY ekipleri orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermeyi sürdürüyor

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan ve büyük bölümü kontrol altına alınan orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına (THY) ekiplerinin desteği devam ediyor.

THY ekipleri orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermeyi sürdürüyor
AA

09.08.2021, 13:12

Edinilen bilgeye göre, Akdeniz bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde ortaya çıkan yangınlarda şimdiye kadar 10 binlerce hektar yeşil alan yandı. Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere resmi otoriteler, yardım kuruluşları ve çevre dostları yangınlarla mücadeleye katkıda bulunuyor.

THY'nin çevre dostu çalışanları da farklı bölgelerde ortaya çıkan yangınlarla karada mücadele ederek, yangından zarar görenlerin yanında yer almaya devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen yangınlarda Aydın THY Uçuş Akademisinde görevli yedi kişi, uçuş okulunun yangın söndürme aracı ile yangınlara müdahale etti. Marmaris'teki yangınların söndürülmesinin ardından uçuş okulu çalışanları, bir başka yangın bölgesi olan Aydın'ın Çine ilçesi Akçaova Mahallesi'ndeki ekiplere destek sağladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında ise iki THY pilotu ve yedi kabin memuru, gökyüzünde alevlerin üzerine su serpen meslektaşlarına karada destek oldu.

Her doğal felakette halkın yardımına koşan AFAD sertifikalı THY çalışanları da Manavgat ve Akçaova'da yangınla mücadeleye tüm imkanlarıyla katkı sağladı.

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